УКАЖИТЕ ПАДЕЖ ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В ФОРМЕ МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА. В еловом лесу с у??ра до позднего вечера хлопочут проворные белки. В лесных кладовых они спрятали вкусные орехи, а на еловых сучках развесили сушить красноголовые ...

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УКАЖИТЕ ПАДЕЖ ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В ФОРМЕ МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА. В еловом лесу с у??ра до позднего вечера хлопочут проворные белки. В лесных кладовых они спрятали вкусные орехи, а на еловых сучках развесили сушить красноголовые подосиновики и маленькие опёнки. В вершинах густых ёлок зверьки устроили тёплые гнёзда. В них белки спасаются от лютых морозов и холодных ветров.

Автор: Гость