Укажите падеж имен существительных и прилагательных. Помогите пожалуйста!! Сшил?? из щелковой ткани,остановились около высокого здания,плыли по голубому небу,подъехали к лесной дорожке,смотрели интересный спектакль,влетел в от...

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Укажите падеж имен существительных и прилагательных. Помогите пожалуйста!! Сшил?? из щелковой ткани,остановились около высокого здания,плыли по голубому небу,подъехали к лесной дорожке,смотрели интересный спектакль,влетел в открытое окно,украсились серебристым инеем,вырос под молодой березкой,купались в теплом море,прочитали о буром медведь

Автор: Гость