Укажите падеж имен существительных и прилагательных. Помогите пожалуйста!! Сшил?? из щелковой ткани,остановились около высокого здания,плыли по голубому небу,подъехали к лесной дорожке,смотрели интересный спектакль,влетел в от...
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Укажите падеж имен существительных и прилагательных. Помогите пожалуйста!! Сшил?? из щелковой ткани,остановились около высокого здания,плыли по голубому небу,подъехали к лесной дорожке,смотрели интересный спектакль,влетел в открытое окно,украсились серебристым инеем,вырос под молодой березкой,купались в теплом море,прочитали о буром медведь
Ответ(ы):
Гость:
из шелковой ткани (Р,п), около высокого здания (Р,п),по голубому небу (Д,п), к лесной сторожке (Д.п), интересный спектакль (В.п), в открытое окно (В.п), серебристым инеем (Т.п), под молодой березкой (Т.п), в теплом море (П.п), о буром медведе (П.п)
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