Укажите падеж имен существительных -столом,миски,ложкой,лапками,оса,террасе,чай,мёдом.
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Укажите падеж имен существительных -столом,миски,ложкой,лапками,оса,террасе,чай,мёдом.
Ответ(ы):
Гость:
Столом-тв.пад., миски-род.под., ложкой-тв.п, лапками-тв.п., оса-им.п., террасе -предл.п., чай-им.п., медом-тв.п.
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