Укажите падеж существительных. Н е стыдно не знать -стыдно не учиться. Солнца врагу не погасить, а нас не победить .Кто кого обидит ,тот того и ненавидит.Расстояние дружбе не мешает. Врагу не кланяйся, для друга жизни не жалеть...
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Укажите падеж существительных. Н е стыдно не знать -стыдно не учиться. Солнца врагу не погасить, а нас не победить .Кто кого обидит ,тот того и ненавидит.Расстояние дружбе не мешает. Врагу не кланяйся, для друга жизни не жалетьй.Не дочитал сказки - не кидай указки .Недомогать- не значит болеть. Старая пословица век не сломится. Спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Солнца Род. п. дружбе Дат. п. друга Род. п. жизни Вин. п. сказки В. п. указки В. п. век В. п. пословица И. п.
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