Укажите падеж существительных. Н е стыдно не знать -стыдно не учиться. Солнца врагу не погасить, а нас не победить .Кто кого обидит ,тот того и ненавидит.Расстояние дружбе не мешает. Врагу не кланяйся, для друга жизни не жалеть...

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Укажите падеж существительных. Н е стыдно не знать -стыдно не учиться. Солнца врагу не погасить, а нас не победить .Кто кого обидит ,тот того и ненавидит.Расстояние дружбе не мешает. Врагу не кланяйся, для друга жизни не жалетьй.Не дочитал сказки - не кидай указки .Недомогать- не значит болеть. Старая пословица век не сломится. Спасибо.

Автор: Гость