Укажите падежи: Рыбак нес огромную щуку. Она тяжело свисала у него с плеча. С неё капала вода,а чешуя щуки сверкала так ослепительно,как золотые купола монастыря в солнечный день. Прохожие останавливались и смотрели на щуку. А ...

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Укажите падежи: Рыбак нес огромную щуку. Она тяжело свисала у него с плеча. С неё капала вода,а чешуя щуки сверкала так ослепительно,как золотые купола монастыря в солнечный день. Прохожие останавливались и смотрели на щуку. А рыбак гордо нес её и ни на кого не смотрел.

Автор: Гость