Укажите порядок нуклеотидов в цепочке ДНК, образующейся путем самокопирования цепочки, -Ц -А -Ц -Ц -Г -Т -А -А -Ц -Г -Г -А -Т- Ц-...
Биология
Укажите порядок нуклеотидов в цепочке ДНК, образующейся путем самокопирования цепочки, -Ц -А -Ц -Ц -Г -Т -А -А -Ц -Г -Г -А -Т- Ц-...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Г-Т-Г-Г-Ц-А-Т-Т-Г-Ц-Ц-Т-А
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