Укажите порядок нуклеотидов в цепочке ДНК, образующейся путем самокопирования цепочки, -Ц -А -Ц -Ц -Г -Т -А -А -Ц -Г -Г -А -Т- Ц-...

Биология

Укажите порядок нуклеотидов в цепочке ДНК, образующейся путем самокопирования цепочки, -Ц -А -Ц -Ц -Г -Т -А -А -Ц -Г -Г -А -Т- Ц-...

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