Укажите пожалуйста уравнение которое имеет два различных корня ...с решением плиз а)6х^2-2=-2 б)х^2=-4 в)х^2+5х-6=0 г)х^2+2х+4=0
Алгебра
Укажите пожалуйста уравнение которое имеет два различных корня ...с решением плиз а)6х^2-2=-2 б)х^2=-4 в)х^2+5х-6=0 г)х^2+2х+4=0
Ответ(ы):
Гость:
А) 6х в квадрате-2=-2 6х в квадрате=0 х=0 б)х=2 в)дискриминант=25+24=49=7 в квадрате х1=-5+7/2=1 х2=-5-7/2=-6 г) не имеет корня
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