Укажите правильную морфологическую характеристику слова РАЗРЕШЕНА из предложен??я эта загадка природы сегодня разрешена
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Укажите правильную морфологическую характеристику слова РАЗРЕШЕНА из предложен??я эта загадка природы сегодня разрешена
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)разрешена-причастие (что сделана?) н.ф.-разрешен 2)пост.признаки-несов.вид, невозвратный,прош.время; непост. признаки-ед.ч.,изъясн. наклонение, ж.р., краткая форма 3)загадка (что сделана?) разрешена. (сказуемое)
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