Укажите правильную морфологическую характеристику слова РАЗРЕШЕНА из предложен??я эта загадка природы сегодня разрешена

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Укажите правильную морфологическую характеристику слова РАЗРЕШЕНА из предложен??я эта загадка природы сегодня разрешена

Автор: Гость