Укажите правильный ответ на вопрос: В чем проявляется относительный характер пр??способленности? а) Растение рассыпает семена зимой. б) Семена попадают в неблагоприятные условия (в воду, на асфальтовое покрытие и т. д.). в)...

Биология

Укажите правильный ответ на вопрос: В чем проявляется относительный характер пр??способленности? а) Растение рассыпает семена зимой. б) Семена попадают в неблагоприятные условия (в воду, на асфальтовое покрытие и т. д.). в) Семена поедают животные.

Автор: Гость