Укажите правильный ответ на вопрос: В чем проявляется относительный характер пр??способленности? а) Растение рассыпает семена зимой. б) Семена попадают в неблагоприятные условия (в воду, на асфальтовое покрытие и т. д.). в)...

Биология
Укажите правильный ответ на вопрос: В чем проявляется относительный характер пр??способленности? а) Растение рассыпает семена зимой. б) Семена попадают в неблагоприятные условия (в воду, на асфальтовое покрытие и т. д.). в) Семена поедают животные.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б) точно в етих условиях проявляется приспособленность .
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