Укажите предложение с прямой речью (знаки препинания не расставлены): Вожатый сп??осил почему мы не спим. Где же крепость спросил он с удивлением. Он поинтересовался не может ли старик достать лошадей. Маленькая маша обрадовал...

Русский язык

Укажите предложение с прямой речью (знаки препинания не расставлены): Вожатый сп??осил почему мы не спим. Где же крепость спросил он с удивлением. Он поинтересовался не может ли старик достать лошадей. Маленькая маша обрадовалась что мы едим на море.

Автор: Гость