Укажите предложение с прямой речью (знаки препинания не расставлены): Вожатый сп??осил почему мы не спим. Где же крепость спросил он с удивлением. Он поинтересовался не может ли старик достать лошадей. Маленькая маша обрадовал...
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Укажите предложение с прямой речью (знаки препинания не расставлены): Вожатый сп??осил почему мы не спим. Где же крепость спросил он с удивлением. Он поинтересовался не может ли старик достать лошадей. Маленькая маша обрадовалась что мы едим на море.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вожатый спросил, почему мы не спим. " где же крепость?"- спросил он с удивлением. он поинтересовался, не может ли старик достать лошадей. маленькая Маша образовалась, что мы едем на море.
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