Укажите предложение , в котором есть только подлежащее , сказуемое , определение . 1) Утром отправились в поход. 2) Погасла ночные звёзды. 3) Вода вышла из берегов. 4) По небу плыли облака.

Русский язык

Укажите предложение , в котором есть только подлежащее , сказуемое , определение . 1) Утром отправились в поход. 2) Погасла ночные звёзды. 3) Вода вышла из берегов. 4) По небу плыли облака.

Автор: Гость