Укажите предложение , в котором есть только подлежащее , сказуемое , определение . 1) Утром отправились в поход. 2) Погасла ночные звёзды. 3) Вода вышла из берегов. 4) По небу плыли облака.
Русский язык
Укажите предложение , в котором есть только подлежащее , сказуемое , определение . 1) Утром отправились в поход. 2) Погасла ночные звёзды. 3) Вода вышла из берегов. 4) По небу плыли облака.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2. Звёзды - подлежащее, погасли - сказуемое, ночные - согласованное определение.
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