Укажите предложение , в котором есть только подлежащее , сказуемое , определение . 1) Утром отправились в поход. 2) Погасла ночные звёзды. 3) Вода вышла из берегов. 4) По небу плыли облака.

Русский язык
Укажите предложение , в котором есть только подлежащее , сказуемое , определение . 1) Утром отправились в поход. 2) Погасла ночные звёзды. 3) Вода вышла из берегов. 4) По небу плыли облака.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2. Звёзды - подлежащее, погасли - сказуемое, ночные - согласованное определение.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Как называется вещество NHBr?
Ответить
Математика
Помогите плииз (848)упр
Ответить
История
На контурной карте по истории нужно отметить территорию Среднего Приднепровья - древнего культурного и политического центра восточных славян.
Ответить
Другие предметы
Какую роль играет форма, цвет, декор костюма в определении роли человека в обществе ?
Ответить
Алгебра
Решить производную! Полностью с решением с алгаритмом плз y=1/x - 4x
Ответить