Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не расставлены.) 1) В городе его все знали от мала до велика и добродушно посмеивались над его слабостями привычками и манерой одеваться. (Куприн А...

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Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не расставлены.) 1) В городе его все знали от мала до велика и добродушно посмеивались над его слабостями привычками и манерой одеваться. (Куприн А.) 2) Звездчатые цветы белого табака в палисаднике запахли острее из темноты и прохлады. (Куприн А.) 3) Вспоминаю каждый твой шаг улыбку взгляд звук твоей походки. (Куприн А.) 4) Старуха брала отдельно каждое перо сдирала с него бородку и клала пух в корзинку а стержни бросала прямо на землю. (Куприн А.)

Автор: Гость