Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не расставлены.) 1) В городе его все знали от мала до велика и добродушно посмеивались над его слабостями привычками и манерой одеваться. (Куприн А...
Русский язык
Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не расставлены.) 1) В городе его все знали от мала до велика и добродушно посмеивались над его слабостями привычками и манерой одеваться. (Куприн А.) 2) Звездчатые цветы белого табака в палисаднике запахли острее из темноты и прохлады. (Куприн А.) 3) Вспоминаю каждый твой шаг улыбку взгляд звук твоей походки. (Куприн А.) 4) Старуха брала отдельно каждое перо сдирала с него бородку и клала пух в корзинку а стержни бросала прямо на землю. (Куприн А.)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)слабостями, привычками
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пожалуйста.. Выделите приставки глаголов: кружатся, вступала, покрывала, ползут, прорываются, подсушил, покрыл.
Информатика
Известно, что в группе 36 студентов. Из них 10 человек выписывают одну из газет: «Пра??да», «Известия», «Советский спорт», «Советская Россия»; 8 че...
Математика
Литература