Укажите предложение, в котором обобщающее слово является обстоятельством. 1)Нигде не было никаких мельниц: ни ветряных, ни водяных. (В. Катаев) 2)И дерево, и камень, и металл — всё мастерству упорному подвластно. (Н. Рыленк...

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Укажите предложение, в котором обобщающее слово является обстоятельством. 1)Нигде не было никаких мельниц: ни ветряных, ни водяных. (В. Катаев) 2)И дерево, и камень, и металл — всё мастерству упорному подвластно. (Н. Рыленков) 3)Всё было сыро: небо, дым над крышами, самый воздух. (К. Паустовский) 4)Повсюду мох: и внизу под ногами, и на камнях, и на ветках деревьев. (В. Арсеньев)

Автор: Гость