Укажите, при каких значениях c и m вырожения (c +m) x ( c : m) равно480 a) c = 50, m = 100; б) c = 60, m = 120; в) c = 120, m = 40; г) c = 40, m = 120.

Алгебра

Укажите, при каких значениях c и m вырожения (c +m) x ( c : m) равно480 a) c = 50, m = 100; б) c = 60, m = 120; в) c = 120, m = 40; г) c = 40, m = 120.

Автор: Гость