Укажите причины неравномерного уровня обеспеченности стран водными и лесными ре??урсами))Сделайте вывод))))
География
Укажите причины неравномерного уровня обеспеченности стран водными и лесными ре??урсами))Сделайте вывод))))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это следует из географического положения. Страны обладают разными ресурсами. Вывод следует такой: для жизни и процветания необходимы хорошие торговые отношения между странами.
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