Укажите придаточное определительное в составе сложноподчиненного предложения. 1. Надо б съездить, разузнать, что и как там у них. 2. Глядя на воду, Ленька чувствовал, что у него сладко кружиться голова и глаза, утомленные быс...

Русский язык
Укажите придаточное определительное в составе сложноподчиненного предложения. 1. Надо б съездить, разузнать, что и как там у них. 2. Глядя на воду, Ленька чувствовал, что у него сладко кружиться голова и глаза, утомленные быстрым бегом воды, сладко смыкаются. 3. Ямщик остановил усталую тройку у ворот каменного дома, который стоял при въезде. 4. Вода и воздух имеют одинаковую плотность, поэтому ложка в стакане кажется сломанной.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3. Ямщик остановил усталую тройку у ворот каменного дома, который стоял при въезде. Придаточное определительное - который стоял при въезде.
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