Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова: 1) с тремястами студентами 2) красивое кашне 3)самый удачнейший 4) мы хотим. помогите пожалуйста

Русский язык
Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова: 1) с тремястами студентами 2) красивое кашне 3)самый удачнейший 4) мы хотим. помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самый удачнейший- это ошибка! Так как употреблено уже слово самый, суффикс ейш не подходит
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