Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова: 1) с тремястами студентами 2) красивое кашне 3)самый удачнейший 4) мы хотим. помогите пожалуйста

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Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова: 1) с тремястами студентами 2) красивое кашне 3)самый удачнейший 4) мы хотим. помогите пожалуйста

Автор: Гость