Укажите пропущенное значение числителя и знаменателя при котором данная запись будет верной номер 191 и192

Гость: Гость:

191 1) 1/3=2/6=6/18=7/27 2) 2/5= 6/15= 10/25= 28/70 3) 6/11= 12/22= 30/55= 36/66 4) 13/7= 26/14= 130/70=104/56 5) 80/120= 8/12= 2/3= 10/15 6) 30/48= 5/8= 10/16= 15/24 192 1) Сократи на 7 вторую дробь. 2) Сократи на 20 вторую дробь. 3) Сократи на 11 вторую дробь. 4) Числитель и знаменатель надо умножить на 6