Укажите протонные числа элементов которые принадлежат к одной подгруппе а) 14 и 32 б) 14 и 22 в) 14 и 15
Химия
Укажите протонные числа элементов которые принадлежат к одной подгруппе а) 14 и 32 б) 14 и 22 в) 14 и 15
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кол-во протонов равно порядковому номеру. Если порядковый номер 14, то и протонов будет 14
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