Укажите протонные числа элементов которые принадлежат к одной подгруппе а) 14 и 32 б) 14 и 22 в) 14 и 15

Химия

Укажите протонные числа элементов которые принадлежат к одной подгруппе а) 14 и 32 б) 14 и 22 в) 14 и 15

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