Укажите равенство,выражающее распределительный закон умножения: a)(a-b)*c=a*c-b; б)(a-b)*c=a-b*c;в) c*(a-b)=c*a+c*b;г) (a+b)*c=a*c+b*c
Математика
Укажите равенство,выражающее распределительный закон умножения: a)(a-b)*c=a*c-b; б)(a-b)*c=a-b*c;в) c*(a-b)=c*a+c*b;г) (a+b)*c=a*c+b*c
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Правельный ответ :Г)
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