Укажите ряд,в которой во всех словах пропущена проверяемая безударная гласная. д...ревня, р...бята, с...бака. т...леграмма, п...читал, м...стера. посм...треть,яг...да,шор...хи. ч...стота,н...беса,к...чает.
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Укажите ряд,в которой во всех словах пропущена проверяемая безударная гласная. д...ревня, р...бята, с...бака. т...леграмма, п...читал, м...стера. посм...треть,яг...да,шор...хи. ч...стота,н...беса,к...чает.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ДЕревня,рЕбята,сОбака,тЕлеграмма,пОчитал,мАстера. посмОтреть,ягОда,шорОхи,чИстота,нЕбеса,кАчает))
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