Укажите ряд,в которой во всех словах пропущена проверяемая безударная гласная. д...ревня, р...бята, с...бака. т...леграмма, п...читал, м...стера. посм...треть,яг...да,шор...хи. ч...стота,н...беса,к...чает.

Русский язык

Укажите ряд,в которой во всех словах пропущена проверяемая безударная гласная. д...ревня, р...бята, с...бака. т...леграмма, п...читал, м...стера. посм...треть,яг...да,шор...хи. ч...стота,н...беса,к...чает.

Автор: Гость