Укажите ряд, в котором все слова с НЕ пишутся раздельно. Выберите один ответ: a. (не)сданная рукопись, ещё (не)крашеная скамья b. обстоятельства (не)выяснены, (не)выясненные обстоятельства c. рукопись (не)сдана, (не)сданная...

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Укажите ряд, в котором все слова с НЕ пишутся раздельно. Выберите один ответ: a. (не)сданная рукопись, ещё (не)крашеная скамья b. обстоятельства (не)выяснены, (не)выясненные обстоятельства c. рукопись (не)сдана, (не)сданная вовремя рукопись d. роман (не)закончен, (не)законченный роман

Автор: Гость