Укажите скланение и падеж каждого имени существительного из песни слова не выкин??шь. По песни и припев. Соловья баснями не кормят. На рынке пословицы не купишь книга в счастье украшает а в несчастье утешает Помогите пожалуйста...

Русский язык

Укажите скланение и падеж каждого имени существительного из песни слова не выкин??шь. По песни и припев. Соловья баснями не кормят. На рынке пословицы не купишь книга в счастье украшает а в несчастье утешает Помогите пожалуйста очень срочно надо

Автор: Гость