Укажите скланение и падеж каждого имени существительного из песни слова не выкин??шь. По песни и припев. Соловья баснями не кормят. На рынке пословицы не купишь книга в счастье украшает а в несчастье утешает Помогите пожалуйста...
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Укажите скланение и падеж каждого имени существительного из песни слова не выкин??шь. По песни и припев. Соловья баснями не кормят. На рынке пословицы не купишь книга в счастье украшает а в несчастье утешает Помогите пожалуйста очень срочно надо
Ответ(ы):
Гость:
Из песни( из чего? Р.п.1скл.) слова(чего? Р.п. 2скл.) не выкинешь. По песне ( чему?Д.п.1скл.)и припев(что?И.п. 2скл.). Соловья(кого? Р.п.2скл) баснями (чем?Т.п. 1скл)не кормят. На рынке(на чём? П.п. 2скл.) пословицы(чего? Р.п. 1скл) не купишь. Книга (что? И.п. 1скл.) в счастье(в чём?П.п. 2скл) украшает, а в несчастье(в чём? П.п. 2скл) утешает.
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