Укажите слово которое в предложеном падеже будет иметь окончание -И.1)тюлень. 2)жиз??ь.3)детёныш. 4)избушка

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Укажите слово которое в предложеном падеже будет иметь окончание -И.1)тюлень. 2)жиз??ь.3)детёныш. 4)избушка

Автор: Гость