Укажите словосочетание со страдательным причастием а) в сверкающем блеске Б) убегавшая вдаль с) Любящий природу д) усеянная листвой е) провожающий друга

Русский язык
Укажите словосочетание со страдательным причастием а) в сверкающем блеске Б) убегавшая вдаль с) Любящий природу д) усеянная листвой е) провожающий друга
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Д) усеянная листвой потому что "усеянная" под воздействием другого предмета
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