Укажите словосочетание со страдательным причастием а) в сверкающем блеске Б) убегавшая вдаль с) Любящий природу д) усеянная листвой е) провожающий друга

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Укажите словосочетание со страдательным причастием а) в сверкающем блеске Б) убегавшая вдаль с) Любящий природу д) усеянная листвой е) провожающий друга

Автор: Гость