Укажите соответсвие между территорией и характерными для неё профессиями: места: село, город, село и город. работы: агроном, таксист, программист, преподаватель университета, учитель, оператор доменной печи, доярка.

Обществознание
Укажите соответсвие между территорией и характерными для неё профессиями: места: село, город, село и город. работы: агроном, таксист, программист, преподаватель университета, учитель, оператор доменной печи, доярка.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Город : Агроном, таксист, программист, преподаватель университета, учитель, оператор доменной печи. Село : Учитель, доярка. Надеюсь, помогла! Удачи.
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