Укажите соответсвие между территорией и характерными для неё профессиями: места: село, город, село и город. работы: агроном, таксист, программист, преподаватель университета, учитель, оператор доменной печи, доярка.

Обществознание

Укажите соответсвие между территорией и характерными для неё профессиями: места: село, город, село и город. работы: агроном, таксист, программист, преподаватель университета, учитель, оператор доменной печи, доярка.

Автор: Гость