Укажите строчку , в которой не со всеми словами пишется слитно . 1) ( не) выплаканнве слёзы, пловинки (не) тканы, (не) видимые крылья, (не) сделал ( объяснить) 2) окна (не) освещены , ( не) исчислимые потери, (не) друг, (не) въ...

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4). недоумевая - нет слова "доумевая"; негреющее - как мы знаем, прил-е пишутся с НЕ слитно почти всегда; непроницаемый - прил-е с НЕ пишутся почти всегда; неудачник - сущ-е пишутся с НЕ слитно. Для тебя правило: 1)Глаголы с Не всегда пишутся раздельно. 2) Наречия, прил-е и сущ-е пишутся с НЕ слитно почти всегда, Раздельно же он пишутся, если: - есть противопоставление с "а" - есть зависимое слово. Зависимые слова: далеко не, совсем не, ничуть не, вовсе не.