Укажите строчку , в которой не со всеми словами пишется слитно . 1) ( не) выплаканнве слёзы, пловинки (не) тканы, (не) видимые крылья, (не) сделал ( объяснить) 2) окна (не) освещены , ( не) исчислимые потери, (не) друг, (не) въ...
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Укажите строчку , в которой не со всеми словами пишется слитно . 1) ( не) выплаканнве слёзы, пловинки (не) тканы, (не) видимые крылья, (не) сделал ( объяснить) 2) окна (не) освещены , ( не) исчислимые потери, (не) друг, (не) въехал (объяснение) 3) трава (не) кошена, никем (не) исследованная местность, (не) знайка, совсем (не) красивая (объяснение) 4) слушал (не) доумевая, (не) греющее солнце, (нн)проницаемый взгляд, (не) удачник (объяснить) ОБЪЯНИТЬ все слова почему они пишуться слитно или раздельно пример- неудачник нет слова удачник
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4). недоумевая - нет слова "доумевая"; негреющее - как мы знаем, прил-е пишутся с НЕ слитно почти всегда; непроницаемый - прил-е с НЕ пишутся почти всегда; неудачник - сущ-е пишутся с НЕ слитно. Для тебя правило: 1)Глаголы с Не всегда пишутся раздельно. 2) Наречия, прил-е и сущ-е пишутся с НЕ слитно почти всегда, Раздельно же он пишутся, если: - есть противопоставление с "а" - есть зависимое слово. Зависимые слова: далеко не, совсем не, ничуть не, вовсе не.
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