Укажите строку где все многозначные слова: а) гребень, варить, вода, шум. б) игла, ??ляпка, звезда, шишка. в) айсберг, число, прилагательное, восток.

Русский язык

Укажите строку где все многозначные слова: а) гребень, варить, вода, шум. б) игла, ??ляпка, звезда, шишка. в) айсберг, число, прилагательное, восток.

Автор: Гость