Укажите строку где все многозначные слова: а) гребень, варить, вода, шум. б) игла, ??ляпка, звезда, шишка. в) айсберг, число, прилагательное, восток.
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Укажите строку где все многозначные слова: а) гребень, варить, вода, шум. б) игла, ??ляпка, звезда, шишка. в) айсберг, число, прилагательное, восток.
Ответ(ы) на вопрос:
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1)гребень 2)шляпка 3)айзберг
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