Укажите строку холодных океанических течений. 1)куросио, бразильское 2)лабрадорское, перуанское 3)аляскинское, северо-атлантическое 4)соя, восточно-австралийское
География
Укажите строку холодных океанических течений. 1)куросио, бразильское 2)лабрадорское, перуанское 3)аляскинское, северо-атлантическое 4)соя, восточно-австралийское
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