Укажите строку, в которой все предлоги употреблены правильно. А возвращаюсь со ш??олы, еду со Львова Б скучаю по дедушке, говоришь о передаче В подойти к концу, волноваться про результат Г скучать за летом, говорить за проб...

Русский язык

Укажите строку, в которой все предлоги употреблены правильно. А возвращаюсь со ш??олы, еду со Львова Б скучаю по дедушке, говоришь о передаче В подойти к концу, волноваться про результат Г скучать за летом, говорить за проблему

Автор: Гость