Укажите строку, в которой все предлоги употреблены правильно. А возвращаюсь со ш??олы, еду со Львова Б скучаю по дедушке, говоришь о передаче В подойти к концу, волноваться про результат Г скучать за летом, говорить за проб...
Русский язык
Укажите строку, в которой все предлоги употреблены правильно. А возвращаюсь со ш??олы, еду со Львова Б скучаю по дедушке, говоришь о передаче В подойти к концу, волноваться про результат Г скучать за летом, говорить за проблему
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Б -правильный ответ, остальные нет
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