Укажите тип односоставного предложения. 1. Не гляди же с тоской на дорогу И за трой??ой вослед не спеши, И тоскливую в сердце тревогу Поскорей навсегда заглуши! (Некр.). 2. Свечи в гостиной зажгут…(Ахм.). 3. Как воздушно в нежн...

Русский язык
Укажите тип односоставного предложения. 1. Не гляди же с тоской на дорогу И за трой??ой вослед не спеши, И тоскливую в сердце тревогу Поскорей навсегда заглуши! (Некр.). 2. Свечи в гостиной зажгут…(Ахм.). 3. Как воздушно в нежном сердце у меня! (К. Бальм.). 4. Рассвело. Запаха человека не было слышно на берегу. (В.Биан.).
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