. Укажите цифрой количество грамматических основ в следующем предложении: Если карты сталкивают личности и раскрывают характеры, то биллиард скрытен, целеустремлен и замкнут: здесь не люди, а шары сложной игрой рикошета выясня...
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. Укажите цифрой количество грамматических основ в следующем предложении: Если карты сталкивают личности и раскрывают характеры, то биллиард скрытен, целеустремлен и замкнут: здесь не люди, а шары сложной игрой рикошета выясняют отношения и не приходится полагаться на удачу – здесь ценятся не слова, а дела.
Ответ(ы):
Гость:
Если карты сталкивают личности и раскрывают характеры,1 то биллиард скрытен, целеустремлен и замкнут2: здесь не люди, а шары сложной игрой рикошета выясняют отношения3 и не приходится полагаться на удачу4 – здесь ценятся не слова, а дела5.В предложении 5 простых, 5 грамматических основ.
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