. Укажите цифрой количество грамматических основ в следующем предложении: Если карты сталкивают личности и раскрывают характеры, то биллиард скрытен, целеустремлен и замкнут: здесь не люди, а шары сложной игрой рикошета выясня...

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. Укажите цифрой количество грамматических основ в следующем предложении: Если карты сталкивают личности и раскрывают характеры, то биллиард скрытен, целеустремлен и замкнут: здесь не люди, а шары сложной игрой рикошета выясняют отношения и не приходится полагаться на удачу – здесь ценятся не слова, а дела.

Автор: Гость