Укажите уровнение которое не имеет корней 1) 9,1х^2 + 4,5 = 0 2)9,1х^2 - 4,5 = 0 3)9,1х^2 + 4,5х = 0 4)9,1х^2 - 4,5х = 0 Решить уровнение ( 2х-3)(2х+3) = х^2 + 16 х^2 - значит икс в квадрате

Алгебра
Укажите уровнение которое не имеет корней 1) 9,1х^2 + 4,5 = 0 2)9,1х^2 - 4,5 = 0 3)9,1х^2 + 4,5х = 0 4)9,1х^2 - 4,5х = 0 Решить уровнение ( 2х-3)(2х+3) = х^2 + 16 х^2 - значит икс в квадрате
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3)9,1х^2 + 4,5х = 01)9,1х^2=-4,5 x^2=-4,5:9,1 x^2=-0,49 нет корней 2))9,1х^2 - 4,5 = 0 9,1x^2=4,5 x^2=4,5:9,1 x^2=0,49 x1,2=+-0,7 x1=0,7,x2=-0,7 3)9,1х^2 + 4,5х = 0 x*(9,1x+4,5)=0 x1=0 или 9,1x+4,5=0 9,1x+4,5=0 9,1x=-4,5 x=-4,5:9,1 x2=-0,49 Ответ.х1=0,х2=-0,49 4)9,1х^2 - 4,5х = 0 x*(9,1x-4,5)=0 x1=0 или 9,1x-4,5=0 9,1x-4,5=0 9,1x=4,5 x2=0,49 Ответ.х1=0,х2=0,49 Ответ.1 2)x^2+16=0 x^2=-16 нет корней
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