Укажите утверждение не соответствующие пониманию свобода 1) Свобода предполагае?? независимость от действующих социальных норм 2) свобода проявляется в Возможности делать осознанный выбор 3) Свобода человека в обществе означает...

Обществознание

Укажите утверждение не соответствующие пониманию свобода 1) Свобода предполагае?? независимость от действующих социальных норм 2) свобода проявляется в Возможности делать осознанный выбор 3) Свобода человека в обществе означает ответственность при принятие самостоятельного решения( выберите 3 правильных ответа) 4) многообразие выбора ограничивает свободу в деятельности человека 5) не ограниченная Свобода является безусловным благом для человека и общества 6) Свобода человека в обществе означает возможность выбора в условиях альтернативы

Автор: Гость