Укажите в каких случаях признаки имен прилагательных указаны верно.1)выразительн??м(взглядом)-ед.ч.м.р.д.п.2)горячим(чаем)-кд.ч.м.п.т.п.3)через широкую (границу)-ж.р.ед.ч.и.п4)о злой(собаке)-ед.ч.ж.р.п.п
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Укажите в каких случаях признаки имен прилагательных указаны верно.1)выразительн??м(взглядом)-ед.ч.м.р.д.п.2)горячим(чаем)-кд.ч.м.п.т.п.3)через широкую (границу)-ж.р.ед.ч.и.п4)о злой(собаке)-ед.ч.ж.р.п.п
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