Укажите вариант раздельного написания НЕ с наречием: (не)выразимо прекрасный (не)глубоко вспаханный (не)громко, а тихо поющий (не)вероятно умный
Русский язык
Укажите вариант раздельного написания НЕ с наречием: (не)выразимо прекрасный (не)глубоко вспаханный (не)громко, а тихо поющий (не)вероятно умный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
не громко, а тихо поющий (противопоставление с союзом А)
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