Укажите вариант в котором дано верное толкование фразеологизма:распекать на все ??орки а) подчеркнуть достоинства б) хвалить в) сильно ругать г) неправильно поступить
Русский язык
Укажите вариант в котором дано верное толкование фразеологизма:распекать на все ??орки а) подчеркнуть достоинства б) хвалить в) сильно ругать г) неправильно поступить
Ответ(ы):
Гость:
Правильный ответ - В
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В трёх овощных магазина привезли 1600кг картофеля.После того как в первом магазине ??родали 200кг, а в втором и третим -по 100к картофеля, в третье...
Русский язык
Прочитай. Замени имена существительные в каждом словосочетании личным местоимен??ем в той же форме. Беспокоился об отце, одержал победу, увидел с...
Математика
Как изменится площадь прямоугольника если одну его сторону увеличить в 2 раза про??ерь своё предположение вычислением начерти такой прямоугольники