Укажите вариант в котором дано верное толкование фразеологизма:распекать на все ??орки а) подчеркнуть достоинства б) хвалить в) сильно ругать г) неправильно поступить

Русский язык

Укажите вариант в котором дано верное толкование фразеологизма:распекать на все ??орки а) подчеркнуть достоинства б) хвалить в) сильно ругать г) неправильно поступить

Автор: Гость