Укажите вариант в котором названы цифры постановки запятых в предложении : Женщина побежала во двор 1 а2он 3вместо того 4чтобы подняться наверх 5 и притаится на лестнице 6 кинулся за ней . а) 1,3,6 б)1,2,4 в) 1,3,4,6 г) 1 ,6

Русский язык

Укажите вариант в котором названы цифры постановки запятых в предложении : Женщина побежала во двор 1 а2он 3вместо того 4чтобы подняться наверх 5 и притаится на лестнице 6 кинулся за ней . а) 1,3,6 б)1,2,4 в) 1,3,4,6 г) 1 ,6

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