Укажите вариант , в котором представлено слово , образованное бессуффиксным способом:Объезд препятствия справа был затруднен!
Русский язык
Укажите вариант , в котором представлено слово , образованное бессуффиксным способом:Объезд препятствия справа был затруднен!
Ответ(ы):
Гость:
Объезд ,препятствия ,справа,
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Участники похода часть пути шли пешком. Часть ехали на великах. пешком прошли 35% всего пути и ещё 14 км., проехали две пятых всего пути и 26 км. ч...
Английский язык