Укажите вариант , в котором представлено слово , образованное бессуффиксным способом:Объезд препятствия справа был затруднен!

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Укажите вариант , в котором представлено слово , образованное бессуффиксным способом:Объезд препятствия справа был затруднен!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Объезд ,препятствия ,справа,
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