Укажите вариант, в котором во всех словах пропущена проверяемая безударная гласн??я. А)б...нкир, гр...мадный, б...евой Б)приб...дняться, зав...хрение, погр...ничный. В)изв...стить, обв...литься, рап...рт. Г)м...ршрут, г...т...

Русский язык

Укажите вариант, в котором во всех словах пропущена проверяемая безударная гласн??я. А)б...нкир, гр...мадный, б...евой Б)приб...дняться, зав...хрение, погр...ничный. В)изв...стить, обв...литься, рап...рт. Г)м...ршрут, г...тара, б...лкон

Автор: Гость