Укажите вариант (-ы), в котором(-ых) в обоих словах пропущина чередующаяся гласная в корне А) З..рево, З...рянка Б) несг...раемый, г...рняк В)выр...сток, пол...г Г) вым...кла, м...крый
Русский язык
Укажите вариант (-ы), в котором(-ых) в обоих словах пропущина чередующаяся гласная в корне А) З..рево, З...рянка Б) несг...раемый, г...рняк В)выр...сток, пол...г Г) вым...кла, м...крый
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) зарево, зарянка,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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