Укажите вариант(-ы), в котором(-ых) верно выделена буква, обозначающая ударный глас??ый. А) вогнУтый Б) ветеринАрия В) нормировАть Г) бАловник
Русский язык
Укажите вариант(-ы), в котором(-ых) верно выделена буква, обозначающая ударный глас??ый. А) вогнУтый Б) ветеринАрия В) нормировАть Г) бАловник
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Варианты Б и Г правильные
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