Укажите варианты в которых предоставлены словосочетания: а. о маленьких детях, б. ??лиса не спит, в. несколько историй, г. попрощался и отключился?

Русский язык
Укажите варианты в которых предоставлены словосочетания: а. о маленьких детях, б. ??лиса не спит, в. несколько историй, г. попрощался и отключился?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привет. Алиса не спит букап б)
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