Укажите варианты в которых предоставлены словосочетания: а. о маленьких детях, б. ??лиса не спит, в. несколько историй, г. попрощался и отключился?

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Укажите варианты в которых предоставлены словосочетания: а. о маленьких детях, б. ??лиса не спит, в. несколько историй, г. попрощался и отключился?

Автор: Гость