Укажите варианты в которых представлены слова не являющиеся однокоренными к слову Синева А. засинеть Б. синевой В. посинелый Г. о синеве
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Укажите варианты в которых представлены слова не являющиеся однокоренными к слову Синева А. засинеть Б. синевой В. посинелый Г. о синеве
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Г. о синеве не правильный ответ
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