Укажите варианты в которых представлены слова не являющиеся однокоренными к слову Синева А. засинеть Б. синевой В. посинелый Г. о синеве

Русский язык
Укажите варианты в которых представлены слова не являющиеся однокоренными к слову Синева А. засинеть Б. синевой В. посинелый Г. о синеве
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Г. о синеве не правильный ответ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Особенности политического управления ФРГ?
Ответить
Математика
Существуют ли такие четыре различные целые числа, каждое из которых не делится ни на 7 ни на 3, а сумма любых двух из них делится либо на 3, либо н...
Ответить
Алгебра
Салалас курмаластын турлери жане жалгаулыктары
Ответить
Математика
Произведение чисел 7 12 99 разделить на 11 удобным способом
Ответить
Русский язык
Найти в двух художественных произведениях примеры рассуждения
Ответить