Укажите варианты в которых представлены слова не являющиеся однокоренными к слову Синева А. засинеть Б. синевой В. посинелый Г. о синеве

Русский язык

Укажите варианты в которых представлены слова не являющиеся однокоренными к слову Синева А. засинеть Б. синевой В. посинелый Г. о синеве

Автор: Гость