Укажите все верные варианты ответа. рельеф оказывает влияние на 1)особенности кли??ата 2)направление в течении рек 3)формирование почвы 4)направление ветра 5)извержение вулканов 6)образование полезных ископаемых 7)деятель...

География
Укажите все верные варианты ответа. рельеф оказывает влияние на 1)особенности кли??ата 2)направление в течении рек 3)формирование почвы 4)направление ветра 5)извержение вулканов 6)образование полезных ископаемых 7)деятельность человека
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Гость:
Второе третье шестое и вроде седьмое
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