Укажите второстепенные члены предложения: А)подлежащее,сказуемое В)подлежащее,дополнение,обстоятельства С)подлежащее,сказуемое,определение D)дополнение,определение,обстоятельства Е)сказуемое,определение

Русский язык
Укажите второстепенные члены предложения: А)подлежащее,сказуемое В)подлежащее,дополнение,обстоятельства С)подлежащее,сказуемое,определение D)дополнение,определение,обстоятельства Е)сказуемое,определение
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ D верный. :))))))
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