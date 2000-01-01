Укажите выражение при помощи которого можно вычислить периметр прямоугольника с?? сторонами 12 и 8 см. А) 12+8 ; В) 12×2+8×2 ; С) 12×2-8×2; Д) 12×8
Математика
Укажите выражение при помощи которого можно вычислить периметр прямоугольника с?? сторонами 12 и 8 см. А) 12+8 ; В) 12×2+8×2 ; С) 12×2-8×2; Д) 12×8
Ответ(ы):
Гость:
Вариант В. Периметр это сумма длин всех сторон. У данного прямоугольника 2 стороны по 12 и 2 стороны по 8 см.
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