украіітнські народні прикмети з прислівниками

украіітнські народні прикмети з прислівниками

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Якщо птахи літають над землею, буде дощ. Ввечері є мороз, вранці буде сонячна погода.
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