УкраинскийТранслитерировать Какая из указанных признаков является обязательны?? для государства? а) территория б) государственный язык в) парламент г) государственный герб и гимн

Право

УкраинскийТранслитерировать Какая из указанных признаков является обязательны?? для государства? а) территория б) государственный язык в) парламент г) государственный герб и гимн

Автор: Гость