УкраинскийТранслитерировать Какая из указанных признаков является обязательны?? для государства? а) территория б) государственный язык в) парламент г) государственный герб и гимн

Право
УкраинскийТранслитерировать Какая из указанных признаков является обязательны?? для государства? а) территория б) государственный язык в) парламент г) государственный герб и гимн
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первую очередь, государство должно обладать территорией
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