Укыптылар,тындарман,уландар создерыне фонологиялык талдау?
Разное
Укыптылар,тындарман,уландар создерыне фонологиялык талдау?
Ответ(ы):
Гость:
Укыптылар 3+6=9О 3 торт бурыш 6 уш бурыш 9 О И БАРЛЫГЫН СОЛАЙ ЖАСАЙСЫН
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